В тази съседна държава глобяват с 2000 евро за превишена скорост

Шофьорите, които пътуват в Гърция, са изправени пред тежки санкции при превишена скорост. Действащият Кодекс за движение по пътищата предвижда глоба от 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка за една година при движение с над 200 км/ч. Наказанията се увеличават според тежестта на нарушението, като при някои случаи се отнемат и регистрационните документи на автомобила. Повторното нарушение в рамките на пет години води до още по-сериозни последици.

Правилата са заложени в гръцкия Кодекс за движение по пътищата, публикуван в Държавен вестник на 13 юни 2025 г. Нарушенията са разделени в категории според риска за живота, здравето и безопасността на участниците в движението.

Как растат глобите

При превишаване на разрешената скорост с до 20 км/ч глобата е 150 евро. Когато водачът премине ограничението с над 20 до 30 км/ч, санкцията остава 150 евро, но книжката му се отнема за 20 дни.

За превишение с над 30 до 50 км/ч глобата става 350 евро. Шофьорската книжка и регистрационните документи на автомобила се отнемат за 30 дни.

Когато скоростта надхвърля разрешената с повече от 50 км/ч, водачът трябва да плати 700 евро и остава без книжка за 60 дни.

Отделни прагове за различните пътища

Санкция от 350 евро и отнемане на книжката и документите на автомобила за 30 дни се предвиждат и при движение с над 150 км/ч по магистрала, над 130 км/ч по скоростен път или над 120 км/ч по останалата пътна мрежа.

Най-тежката първоначална санкция е за шофиране с над 200 км/ч. Тогава глобата достига 2000 евро, а свидетелството за управление се отнема на място за една година.

Рецидивът носи още по-тежък удар

При второ превишаване с най-малко 50 км/ч в рамките на пет години глобата става 1000 евро, а книжката се отнема за 180 дни. При трето нарушение санкцията достига 2000 евро и една година без право на управление.

За повторно шофиране с над 200 км/ч наказанието скача на 4000 евро и две години без книжка. При трето подобно нарушение в рамките на пет години глобата достига 8000 евро, а правото на управление се отнема за четири години.