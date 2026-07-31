Николай Младенов застана зад сделка, променяща Близкия изток

Израел и „Хамас“ са постигнали споразумение за преминаване към втората фаза на примирието, която включва разоръжаване на групировката и преход към гражданско палестинско управление в Газа. Новината беше потвърдена от представители на „Хамас“ и от Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за ивицата. Сделката идва след месеци изключително трудни преговори, но истинското изпитание започва с нейното изпълнение.

„Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на „Хамас“ и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем“, написа Младенов във Фейсбук.

Той подчерта, че договореното е от съществено значение, но предупреди, че следващите действия ще бъдат още по-важни.

„Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването“, заяви българският дипломат.

Според предвидената поетапна схема напредъкът на всяка от страните трябва да бъде проверяван, преди да започне следващата стъпка. Наред с предаването на оръжията се очаква изтегляне на израелските сили и поемане на управлението от палестинска технократска администрация, подпомагана от нова полиция и международни сили за сигурност.

„Преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце“, посочи Младенов.

Той благодари на американския президент Доналд Тръмп за лидерството, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за усилията да задържат страните на масата за преговори.

„Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение“, написа върховният представител.

Младенов изрази благодарност и към Съвета за сигурност на ООН, който според него последователно е настоявал за пълното изпълнение на Резолюция 2803. България вече обяви подкрепа за цялостния мирен план, включително разоръжаването на „Хамас“, възстановяването на Газа и създаването на палестинско управление.

„Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт“, заяви Николай Младенов.

Той завърши посланието си само с две думи, които показват колко крехък остава пробивът: „Работата продължава.“