Украински удар предизвика нов срив дълбоко в Русия

Атака с дронове предизвика днес пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област и рани петима души. Това съобщи губернаторът Андрей Бочаров, цитиран от Ройтерс. Почти едновременно властите в съседната Ростовска област обявиха за още една пострадала жена, което показва продължаващото разширяване на ударите срещу руския тил.

Бочаров не уточни кой точно е засегнатият енергиен обект и какви щети са нанесени. Към момента няма информация дали пожарът е овладян, нито дали атаката е нарушила производството или доставките в региона.

Във Волгоградска област се намира голямата петролна рафинерия на „Лукойл“. Няма потвърждение, че именно тя е била поразена при днешната атака, затова връзка между пожара и предприятието не може да бъде правена на този етап.

Рафинерията обаче вече беше принудена да спира част от производството си след удар с дронове на 29 май. Съоръжението е преработило 13,5 млн. тона суров петрол през 2024 г., което се равнява на около 5% от общия руски капацитет, и има важно значение за производството на дизел и бензин.

В Ростовска област жена е била ранена при отделна атака с дронове, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Засега не се посочват повече подробности за състоянието ѝ и за мястото, където е станал инцидентът.

Украйна засили ударите срещу руски рафинерии, горивни депа, тръбопроводи и логистични центрове. Киев определя кампанията като опит да бъдат ограничени приходите и ресурсите, използвани от Москва за воденето на войната. През последните седмици под атака попаднаха обекти в Омск, Тюмен, Ярославъл, Рязан и други отдалечени от фронта региони.

Последиците вече се усещат и извън поразените предприятия. Ройтерс съобщи за недостиг на горива, поскъпване и опашки пред бензиностанции в редица части на Русия след серията удари срещу производствени и складови мощности.

Днешните атаки показват, че натискът се запазва не само по граничните райони, но и по стратегически обекти на стотици километри навътре в страната. Украинската страна не е поела непосредствено отговорност за ударите във Волгоградска и Ростовска област, а съобщените щети и броят на ранените не са потвърдени по независим път.