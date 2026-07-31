Пробив в Газа може да отвори път към края на конфликта

Американският президент Доналд Тръмп обяви исторически пробив в опитите за прекратяване на войната в Газа. По думите му Съветът за мир е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки, последвано от изтегляне на израелските сили. Сделката трябва да бъде приложена на етапи и да отвори път към ново палестинско управление, но позициите на страните показват, че най-трудната част тепърва предстои.

„Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и всички останали въоръжени групировки в Газа“, съобщи Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Според обявения план предаването и унищожаването на оръжията ще върви успоредно с постепенното изтегляне на израелската армия. Към края на април израелските сили са контролирали приблизително две трети от територията на Газа, което превръща реда и сроковете на оттеглянето в един от най-чувствителните въпроси.

Международните стабилизационни сили ще действат заедно с новосъздадена палестинска полиция. Тяхната задача ще бъде да поддържат сигурността, да подпомогнат демилитаризацията и да създадат условия за възстановяване на гражданското управление и доставките на хуманитарна помощ.

Тръмп благодари на Египет, Катар и Турция за посредничеството. Преговорите са водени в Кайро и са част от неговия план от 20 точки за прекратяване на конфликта, възстановяване на Газа и постепенно предаване на управлението на палестинска технократска администрация.

„Това е ключова стъпка към момента, в който Газа най-накрая ще има ново палестинско управление, работещо със Съвета за мир за по-добър живот на палестинския народ и сигурност за Израел“, заяви американският президент.

Съветът за мир беше официално учреден през януари 2026 г. под председателството на Тръмп. Органът трябва да наблюдава преходното управление, демилитаризацията и възстановяването на опустошената територия, а бившият български външен министър Николай Младенов беше определен за висш представител за Газа и връзка с местната администрация.

Официалният американски план предвижда оръжията да бъдат извеждани от употреба под международен контрол. Обсъжда се и финансирана отвън програма за изкупуване и предаване на оръжия, разрушаване на военната инфраструктура и връщане на част от бойците към цивилен живот.

Зад гръмкото съобщение обаче остават сериозни разногласия. Представител на „Хамас“ определи постигнатото като проект, а не като окончателно споразумение, и настоя израелското изтегляне да предхожда разоръжаването. Израелски представители също са изразили недоволство от част от условията и продължават да настояват за пълна демилитаризация на Газа като гаранция за сигурността на страната.

Именно последователността може да реши съдбата на плана. Израел иска първо проверимо предаване на оръжията, докато „Хамас“ отказва да се разоръжи, преди израелската армия да напусне територията. Според участници в преговорите цялото изпълнение може да продължи между 200 и 320 дни, ако страните успеят да преодолеят взаимното недоверие.

Израел вече даде принципно разрешение ограничен международен контингент да влезе в части от Газа, които не се намират под негов пряк контрол. Първоначалният състав се очаква да включва около 200 души от държави като Мароко и Уганда, но участието на всяка страна трябва да бъде одобрявано отделно.

Дипломатическият пробив идва на фона на продължаващо насилие. В деня на съобщението израелски удари са отнели живота на шестима палестинци, сред които две деца, според информацията, цитирана от Ройтерс. Това показа колко крехък остава процесът дори при напредък на масата за преговори.

Ако бъде приложена, сделката може да доведе до най-дълбоката промяна в Газа от началото на войната - край на въоръженото управление на „Хамас“, оттегляне на израелските сили и поява на нова палестинска администрация под международен надзор. Засега обаче това е обявена рамка, чийто успех ще зависи от детайлите, проверките и готовността на въоръжените страни действително да изпълнят поетите ангажименти.