Пакистан влиза във войната? Отправи военен ултиматум

Пакистан отправи най-острото си предупреждение досега заради ескалиращата криза в Червено море, като обяви, че е готов да предприеме военни действия при атака срещу свои кораби или морски интереси. Изявлението идва, след като подкрепяните от Иран йеменски хуси обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия и заплашиха корабоплаването в един от най-важните търговски маршрути в света.

Новата криза заплашва да въвлече във военен сблъсък още една ядрена държава и допълнително да разпали конфликта в Близкия изток.

Исламабад отправи военен ултиматум

„Пакистан отново изтъква, че всяко враждебно действие срещу плавателни съдове под пакистански флаг или срещу пакистански морски интереси ще бъде възприемано като голяма заплаха за националната сигурност и суверенните интереси на Пакистан“, заяви пакистанското външно министерство. Властите подчертаха, че страната си запазва правото да предприеме всички необходими мерки, включително използване на военна сила, за да защити своите интереси.

Военният съюз с Рияд променя всичко

Предупреждението има особена тежест, защото Пакистан е ядрена сила и поддържа дългогодишен военен съюз със Саудитска Арабия. Исламабад вече осъди заплахите на хусите срещу кралството и даде ясно да се разбере, че евентуална атака срещу Саудитска Арабия може да бъде възприета като удар срещу пакистанските стратегически интереси. Според информации в международните медии пакистанските власти вече са предупредили Иран, че подобно развитие представлява тяхна „червена линия“.

Хусите отвориха нов опасен фронт

В началото на седмицата подкрепяните от Иран хуси обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия и предупредиха корабните компании да избягват плавания, свързани със саудитски пристанища. Заплахите са насочени към района на Баб ел Мандеб – стратегически морски проход, през който преминава значителна част от световната търговия и доставките на петрол.

Опасност за световната икономика

Военни и икономически анализатори предупреждават, че евентуални нападения срещу търговски кораби могат да доведат до нов скок на транспортните разходи, застрахователните премии и цените на петрола. Ако напрежението обхване едновременно Баб ел Мандеб и Ормузкия проток, под риск може да се окажат едни от най-важните енергийни маршрути в света.