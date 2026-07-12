Кораб гори, Иран е под обстрел! Вашингтон и Техеран отприщиха нова ескалация

Съединените щати започнаха нова мащабна серия от удари срещу Иран, след като ирански сили атакуваха плаващия под кипърски флаг контейнеровоз „ГФС Галакси“ в Ормузкия проток. Корабът е обхванат от пожар, машинното му отделение е сериозно повредено, а един цивилен член на екипажа е в неизвестност.

Техеран отвърна с ракети и дронове срещу американски съюзници в Залива, като тревога беше обявена в ОАЕ, Катар и Бахрейн. Новата размяна на удари заплашва да превърне ключовия морски маршрут в център на още по-широка регионална война.

Корабът остана без ход

Контейнеровозът „ГФС Галакси“ е бил атакуван, докато преминавал през Ормузкия проток. Според СЕНТКОМ ударът е нанесен от сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

„Един цивилен член на екипажа е в неизвестност, а корабът не може да продължи пътуването си заради пожар на борда и значителни щети в машинното отделение“, съобщи американското Централно командване.

Центърът за морски търговски операции на Великобритания обяви, че екипажът на повредения край бреговете на Оман контейнеровоз е напуснал плавателния съд и се намира в спасителна лодка.

Иран твърди, че корабът се е движел по „неразрешен маршрут“ и не е изпълнил нареждане да промени курса си. Революционната гвардия определи изстрела като предупредителен, въпреки че плавателният съд е понесъл тежки поражения. Техеран предупреди, че всяка американска ответна операция ще получи „тежък отговор“.

Тръмп нареди мощния ответен удар

Американските атаки са започнали по заповед на президента Доналд Тръмп около час след иранското предупреждение. Ударите са били насочени срещу военни обекти в района на Ормузкия проток и по южното крайбрежие на Иран.

По информация на „Аксиос“ американските сили са поразили около 140 цели. Сред тях са радари за наблюдение на въздушното и морското пространство, складове за ракети и дронове, площадки за изстрелването им и системи за противовъздушна отбрана.

За операцията са използвани бойни самолети, безпилотни апарати и военноморски съдове. „Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да отслабват способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби“, заяви СЕНТКОМ.

Взривове край газовото сърце на Иран

Няколко експлозии са били чути в иранските градове Бушехр и Асалуйе, съобщи държавната телевизия „Прес Ти Ви“. Иранските власти не дадоха незабавно подробности за поразените обекти, размера на щетите или евентуални жертви.

Асалуйе е сред най-стратегическите индустриални центрове на Иран. Градът се намира край находището „Южен Парс“, което е основата на иранската газова промишленост и част от най-голямото известно газово поле в света.

В Бушехр се намира единствената действаща атомна електроцентрала на страната. Към момента няма съобщение централата да е била поразена или безопасността ѝ да е застрашена. Ройтерс потвърди, че ирански медии са съобщили за експлозии в редица южни пристанищни градове.

Ракети полетяха към Залива

Иранският отговор не се ограничи до района на протока. ОАЕ съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са задействани срещу ракети и дронове, изстреляни от Иран.

Катар обяви, че е прехванал ракетна атака. Жителите на Доха получиха предупреждения на мобилните си телефони да останат на сигурно място, а журналисти станаха свидетели на прехващане на снаряди в небето над южната част на столицата.

В Бахрейн завиха сирените за въздушна тревога. Експлозии бяха чути и в Доха, като част от тях вероятно са били от работата на противовъздушната отбрана. Иранските гвардейци съобщиха и за удар срещу команден център и хангари за дронове във военна база в Йордания.

Иран отново затвори Ормуз

Революционната гвардия обяви Ормузкия проток за затворен „до второ нареждане“ и до прекратяване на американската намеса в региона. Иран настоява корабите да искат предварително разрешение за преминаване през контролирани от него води.

Преди войната през Ормузкия проток преминаваха около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Блокадата вече повиши цените на енергията, засили инфлационния натиск и разпали опасения от забавяне на световната икономика.

Вашингтон настоява Техеран публично да гарантира свободното преминаване на всички търговски кораби без такси и ограничения. Иран обаче заявява, че ще държи протока затворен, докато американските военни действия продължават.

Преговорите потънаха под ракетите

Новата ескалация дойде в момент, когато Оман опитва да договори механизъм за безопасно преминаване през протока. Планът предвиждаше южният коридор през омански води да бъде напълно отворен, а за северния маршрут да се изисква предварително иранско разрешение, но без заплащане на такси.

Иранският външен министър Абас Арагчи и оманският му колега Бадр ал Бусаиди вече обсъждаха политическите и техническите условия за свободното корабоплаване. Нападението срещу „ГФС Галакси“ и последвалите удари обаче поставиха посредническите усилия под огромен въпрос.

Огънят около Ормуз вече не застрашава само корабите и енергийните пазари. Ракетните атаки срещу няколко държави показват колко лесно директният сблъсък между САЩ и Иран може да увлече целия Залив. Следващите действия на Вашингтон и Техеран ще решат дали кризата ще остане концентрирана около протока, или ще премине в нова, значително по-опасна фаза.

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