Ормуз остава капан за кораби за 125 млрд. долара

Около 1150 кораба остават блокирани в Персийския залив въпреки рамковото споразумение за прекратяване на конфликта с Иран, сочи анализ на германската застрахователна група „Алианц“, цитиран от ДПА. Стойността на плавателните съдове и товарите им се оценява на около 125 млрд. долара, а връщането към нормален трафик през Ормузкия проток може да отнеме седмици.

„Корабоплаването е заложник на този конфликт“, предупреди Юстус Хайнрих, водещ експерт по морско застраховане в „Алианц Комършъл“. Залогът е огромен, защото през тесния коридор между Иран и Оман минава една от най-важните артерии на световната енергийна търговия.

Кораби за милиарди чакат да минат

Според „Алианц“ към средата на юни в района на Персийския залив са се намирали около 1150 товарни кораба над 100 бруто тона, със обща стойност на плавателните съдове и товарите от приблизително 125 млрд. долара. Това не е само статистика за забавени доставки - това са блокирани екипажи, застрахователни рискове, договори под натиск и вериги за снабдяване, които чакат политическо решение.

Дори при нормализиране на ситуацията отпушването няма да стане за дни. Хайнрих предупреждава, че ще са нужни седмици, докато всички кораби преминат през Ормузкия проток и натрупаните закъснения започнат да се изчистват. Причината е, че морският трафик не може просто да бъде „пуснат“ наведнъж - корабите се движат по графици, с разрешения, застраховки, проверки и оценки на риска.

Ормуз остава най-опасната врата

През уикенда Иран обяви ново затваряне на Ормузкия проток, като го свърза с твърдения за нарушения на договореното примирие в Южен Ливан. Това остави корабособственици, застрахователи и екипажи в зона на сериозна несигурност. „Международната морска организация и германските корабособственици все още не могат да направят окончателна оценка на риска за екипажите и корабите“, посочи Хайнрих.

Ормузкият проток е един от най-чувствителните морски коридори в света. През него преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ, а всяко блокиране веднага се превръща в риск за цените, доставките и сигурността на енергийните пазари. Затова кризата вече не засяга само корабните компании - тя влиза в сметките на рафинерии, застрахователи, търговци на суровини и правителства.

Иран налага нова власт над протока

Несигурността се засилва и от новия ирански административен орган за Персийския залив и Ормузкия проток - Persian Gulf Strait Authority. Според анализи на пазара Техеран се опитва чрез него да затегне контрола върху корабоплаването, включително през изисквания за потвърждаване на застрахователното покритие на плавателните съдове, които минават през района.

Това променя характера на кризата. Въпросът вече не е само дали протокът е отворен или затворен, а кой определя правилата за преминаване, кой признава застраховките и кой гарантира сигурността на екипажите. За международното корабоплаване това е критично, защото един маршрут може да бъде формално достъпен, но практически неизползваем, ако застрахователният риск е прекалено висок.

Оманският маршрут също е спорен

Американските въоръжени сили препоръчват като по-безопасна алтернатива маршрут покрай бреговете на Оман. Според Хайнрих обаче Техеран в момента разглежда подобно преминаване като нарушение на иранските правила, което допълнително ограничава възможностите на корабите да излязат от кризисната зона.

На 23 юни Оман и Иран обявиха, че ще продължат разговори за управлението на навигацията и морските услуги в Ормузкия проток. Двете страни създават работна група, която трябва да обсъжда бъдещия режим за безопасно преминаване, но самият факт, че подобни преговори са нужни, показва колко далеч е регионът от нормалния морски ред.

Първите кораби минават, но нормалността е далеч

По данни, цитирани от Би Би Си, на 18 юни - ден след подписването на рамковото споразумение - през протока са преминали около 170 кораба. Преди началото на военните действия между САЩ, Израел и Иран средният дневен трафик е бил около 140 кораба, посочва „Алианц“. Високият брой преминали съдове обаче не означава автоматично край на кризата, а по-скоро показва натрупан натиск за освобождаване на забавения трафик.

Истинският проблем е доверието. Корабособствениците и застрахователите ще се върнат към обичайния режим само ако има ясни гаранции, че корабите няма да бъдат задържани, атакувани или принудени да работят по нови едностранни правила. Без такива гаранции всяко преминаване ще струва повече - като застраховка, време, риск и нерви за екипажите.

Суец също не дава изход

Кризата в Ормуз се наслагва върху вече тежките проблеми по другия ключов маршрут - Червено море и Суецкия канал. Заплахите срещу международното корабоплаване от подкрепяните от Иран хути, започнали след войната в Газа през 2023 г., продължават да принуждават много компании да използват по-дългия маршрут около Африка. Според Хайнрих в момента през Суецкия канал преминават с около 80% по-малко кораби.

Това означава, че световната търговия е притисната едновременно в две морски гърла. Ако Ормуз е риск за енергията, Суец е риск за контейнерните превози и сроковете на доставки между Азия и Европа. Когато и двата маршрута са под натиск, цената се прехвърля по цялата верига - от корабните тарифи до крайните продукти.

Морето вече не е евтиният сигурен път

Кризата показва колко уязвима остава глобалната икономика, когато няколко тесни морски коридора държат ключови доставки. „Алианц“ предупреждава, че геополитиката вече е водещ риск за морското застраховане и корабоплаването, а кризата при Ормуз превръща това предупреждение в реалност.

Големият урок е, че светът плаща цената на зависимостта си от тесни маршрути, които могат да бъдат блокирани с едно политическо решение. Дори рамково споразумение не е достатъчно, ако на място няма сигурност, признати правила и доверие между държавите, корабособствениците и застрахователите. Ормуз може да бъде отворен физически, но за световната търговия той ще остане затворен, докато рискът е по-голям от печалбата. В тази криза корабите са първите заложници, но сметката накрая ще стигне до всички.

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