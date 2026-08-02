Тръмп отмени ударите, но постави тежко условие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Израел са отменили подготвяните нови удари срещу Иран след молба от Техеран и други държави от Близкия изток. Решението е обвързано с бързо постигане на споразумение, което трябва да отвори изцяло Ормузкия пролив и да сложи край на иранската ядрена заплаха. Иран не направи незабавен публичен коментар. Обратът дойде след разговор със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, който предупредил за опасността конфликтът да излезе извън контрол.

Съобщението идва след нова вълна от напрежение около Ормузкия пролив. Според Белия дом Иран е поел ангажимент на 17 юни да съдейства за безопасното преминаване на търговските кораби, но от 6 юли насам са били атакувани няколко плавателни съда, а американските удари са подновени на 7 юли.

Ударът е отменен - засега

В публикация в своята платформа Трут соушъл Тръмп заяви, че САЩ са били готови да нанесат удар срещу Ислямската република, който да има „нивото на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам“.

„Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака“, посочи американският президент.

„Въз основа на тази молба се съгласих да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент“, заяви Тръмп.

Той обяви още, че американските съюзници в Близкия изток са постигнали параметрите на споразумение за прекратяване на войната с Иран. По думите му договореността „ще включва незабавно, пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран“.

Предупреждението от Рияд

По време на телефонния разговор със Тръмп саудитският престолонаследник е изразил опасения от мащабна американска операция срещу Иран, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на запознат източник. Бин Салман е поискал да разбере какви точно действия разглежда Вашингтон.

Основният страх на Рияд е, че удари по иранската енергийна инфраструктура или по други ключови обекти могат да предизвикат ответни атаки срещу съоръженията на Саудитска Арабия и останалите държави от Персийския залив.

Белият дом не коментира незабавно съдържанието на разговора. Рияд едновременно участва със САЩ в удари по логистични и оръжейни обекти на подкрепяни от Иран милиции в Ирак и настоява Вашингтон и Техеран да се върнат на масата за преговори.

По-рано през седмицата престолонаследникът изпрати във Вашингтон своя брат и министър на отбраната Халид бин Салман. Той проведе отделни срещи с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс, посветени на стратегията спрямо Иран.