Трима шефове на "Газпром" арестувани за подкуп, пробутали им "кукли"

Трима висши мениджъри на дъщерно дружество на Газпром са арестувани за подкуп.

„Комерсант“ научи, че трима ръководители на „Газпром Енергохолдинг“ ООД (GEH), дъщерно дружество на „Газпром“ ПАО и най-големият собственик на електроенергийни активи в Русия, са замесени в престъпно дело за подкуп. Според разследващите, обвиняемите са поискали многомилионен подкуп от един от доставчиците на ООД, но вместо това са получили хартиени „фиктивни“ плащания и сериозни проблеми с ФСБ и Следствения комитет.

Главното следствено управление (ГСУ) на Следствения комитет на Руската федерация за Москва, след като разгледа материали, получени от Управление „П“ на Службата за икономическа сигурност на ФСБ на Русия, образува наказателно дело за получаване на подкуп в особено голям размер (част 6 от член 290 от Наказателния кодекс) срещу Игор Моисеенко, заместник-генерален директор по корпоративна защита на GEH LLC, Игор Мазин, генерален директор на GEH Procurement LLC, неговия заместник по снабдяването и логистиката Алексей Чубшев, както и неидентифицирани лица.

Според разследващите и ФСБ, обвиняемите са изнудвали за подкупи, включително за сключване на нови договори и общо фаворизиране от доставчици на газовата и електроенергийната индустрия. „Газпром Енергохолдинг“, дъщерно дружество на ПАО „Газпром“, е най-големият собственик на електроенергийни активи (производство на електрическа и топлинна енергия) в Русия. Групата включва 77 електроцентрали с инсталирана мощност от приблизително 36 GW (електрическа) и 75 200 Gcal/h (топлинна). „Газпром Енергохолдинг“ управлява и предприятията на АД „Газпром Теплоенерго“, общинска компания за топлоенергия в регионите на страната.

Арестите на обвиняемите са извършени на 29-30 юли в бизнес центъра „Газпром Енергодом“ на булевард „Вернадски“ в Москва.

Първоначално, според източници на „Комерсант“, Чубшев е бил задържан; той е признал вината си и се е съгласил да участва в оперативен експеримент, провеждан от служители на ФСБ.

Мазин получил от него „собствен“ подкуп, състоящ се от 1,5 милиона истински рубли и фиктивна банкнота от 5 милиона. След това на Игор Моисеенко били предадени 1,5 милиона и „фиктивна“ банкнота, имитираща 36,5 милиона. Във всички случаи действията на обвиняемите били записани от участниците в операцията, а банкнотите били маркирани със специален състав, който светел под ултравиолетова светлина.

Подсъдимите бяха задържани под стража от Замоскворецки районен съд на Москва по искане на Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация. Г-н Моисеенко и г-н Мазин бяха задържани под стража за срок от два месеца, докато г-н Чубшев ще остане у дома.