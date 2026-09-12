Трима шефове на "Газпром" арестувани за подкуп, пробутали им "кукли"
Образувано е наказателно дело
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Образувано е наказателно дело
Високотехнологични мениджъри, Zone4Tech и „Коника Минолта“ стартират партньорство, което цели да промени мисленето на компаниите за дигитализацията
Студенти от Hamburg School of Business Administration се потопиха в света на устойчивия бизнес и бирената култура
Кои са най-честите лъжи в обявите за работа
Мениджъри на големи компании влизат в час, за да агитират за избор на професия
Компанията вече изпълни целта си до края на 2022 г.
Бългaрия ce нaрeждa cрeд cтрaнитe в EC, кoитo имaт нaй-гoлям дял жeни мeниджъри
Израел Енглендър е с най-голяма заплата за 2020
Пример на извличане на печалба от бурния пазар
Компанията очаква двамата да се справят и да продължат с отличните резултати
Защитникът Ейолфсон пред трансфер при шампионите
Сумата, която босът на Челси е дал за уволнени мениджъри, е от 2004 година
Брендън Роджърс е новият мениджър на Селтик. Договорът му с шотландския шампион е за 1 година. Роджър заменя Рони Дейла, който напусна тима в края на...
Използвам повода, за да ви уверя в категоричния реформаторски профил на правителството. Това заяви днес вицепремиерът Томислав Дончев на среща на Бълг...
Двадесет и трима студенти от Морската академия на Калифорния (California Maritime Academy) посетиха „Пристанище Варна" ЕАД. За това съобщиха от приста...
7-годишните облигации са с най-ниските лихви на международните пазари 30% от държавните облигации, които страната ни пусна на международните капитало...
Мобилните оператори в Русия се опитват да проправят път на нов закон за въвеждане на лицензиране на месинджърите. Единствено Skype изпълнява исканията...
Хиени се опитват да отмъкнат под носа на "Лудогорец" румънец. Кипърски и португалски мениджъри надушиха кризата в "Астра" и се опитват да направят пар...
Най-показателен за оживлението в икономиката е ръстът при храните за бебета и домашни любимци, каза шефът на "Нестле" 2015-а е година на възстановява...