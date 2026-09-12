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"Ало" заменя Skype, Viber и WhatsApp

"Ало" заменя Skype, Viber и WhatsApp

Мобилните оператори в Русия се опитват да проправят път на нов закон за въвеждане на лицензиране на месинджърите. Единствено Skype изпълнява исканията...

05 март | 18:05
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