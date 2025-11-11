ИТ експерти: Дигиталната промяна започва от хората, не от машините

Най-голямата съпротива срещу дигитализацията не идва от технологиите, а от хората – от нежеланието на организациите да променят начина си на работа. „Много компании стигат до момента, в който осъзнават нуждата от дигитална трансформация, но си казват: много е сложно, нека запазим стария начин на работа“, отбелязаха участниците в срещата на Клуба на ИТ мениджърите в България „ЛидерИТе на технологичната промяна: Решения и добри практики с Коника Минолта“.

Събитието бе организирано в партньорство с „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ и Zone4Tech. То постави началото на нов проект, в рамките на който членовете на клуба – ИТ директори и мениджъри от различни сектори – ще се срещат с водещи технологични компании, за да обменят опит и да обсъждат реални предизвикателства.

Обединяване на бизнеса и технологиите

„Идеята на тези срещи е да съберем на едно място хората, които отговарят за внедряването на иновациите, с тези, които ги създават,“ обясни Добрин Маринов, изпълнителен директор на клуба. Според него диалогът между двете страни е ключов за това новите технологии да се прилагат по-успешно, а ИТ компаниите да разберат по-добре нуждите на бизнеса.

„Клубът на ИТ мениджърите в България за първи път в своята история се отваря към подобно сътрудничество с компании от ИТ сектора. Радваме се, че избраха Zone4Tech за медиен партньор, защото нашата роля е именно да следим горещите теми и да ги поставяме на вниманието на подходящата аудитория,“ коментира Деница Дженева, съосновател на Zone4Tech.

Практически решения и реален опит

По време на срещата Димитър Сотиров, ръководител екип „ИТ решения“ в „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“, представи стратегическия поглед на компанията върху дигиталните работни процеси и управлението на информацията чрез платформите M-Files, KM Cloud и AI асистенти. Участниците обсъдиха конкретни начини, по които автоматизацията и изкуственият интелект могат да улеснят работата в реалния бизнес и да намалят разходите. Събитието завърши с открита дискусия, в която опитът от различни индустрии показа, че технологичната промяна е възможна само когато има човешка готовност за нея.

Общност с мисия и поглед към бъдещето

Клубът на ИТ мениджърите в България, основан през 2007 г., е професионална общност, която обединява водещи ИТ лидери и експерти. Организацията стои зад редица инициативи и проекти, включително и популярните награди „ИТ мениджър на годината“. През 2025 г. клубът възобнови своята дейност с амбицията да развива нови партньорства и да отвори вратите си за нови членове.

Новият формат на срещите има една основна цел – да превърне дигитализацията от предизвикателство в инструмент за растеж. Защото, както подчертаха участниците, технологиите могат да бъдат двигател на промяната – стига компаниите да са готови да се променят заедно с тях.

