Vivacom с празнична отстъпка за смарт часовници Samsung Galaxy Watch8 и Samsung Watch8 Classic 

Броени дни преди един от най-светлите празници за годината Vivacom продължава да предлага богат избор за подаръци на своите клиенти, за да зарадват любимите си хора с подаръка, който наистина искат. Телекомът предлага празнична отстъпка до 153.39 € | 300 лв. на хитовите смарт часовниците Samsung Galaxy Watch8 и Samsung Galaxy Watch8 Classic. Предложението е валидно до 15 януари 2026 г. и при покупка с 24-месечен договор за абонаментен с план Unlimited както в търговската мрежа, така и онлайн на сайта на телекома. Отстъпките са част от серията атрактивни предложения за подаръци през декември, които телекомът предлага за своите клиенти, за да допринесе за една истински вълшебна Коледа с Vivacom.

Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg. А до 04.01.26 всички нови и текущи абонати на Vivacom с мобилни услуги на тарифни планове Unlimited и Unlimited Traffic ще могат да сърфират на максимална скорост в 5G мрежата на Vivacom*. Телекомът премахва ограниченията на скоростите на плановете и дава пълна свобода на своите абонати да се възползват от всички предимства на 5G мрежата с най-голямото покритие в България**.

Samsung Galaxy Watch8 впечатлява с елегантен дизайн, лек корпус и функционалности, подходящи за динамичен начин на живот. Яркият Super AMOLED дисплей осигурява кристално ясна визия – дори при силна слънчева светлина. Смарт часовникът е оборудван с петядрен процесор Exynos W1000, 2 GB RAM и 32 GB вътрешна памет, осигуряващи бързина и стабилност при ежедневна употреба. Работи с операционна система Wear OS 6 и предлага функции като NFC, микрофон, GPS и мониторинг на сърдечната честота.

С емблематичния си въртящ се безел и корпус от неръждаема стомана, другото предложение, Samsung Galaxy Watch8 Classic е изборът за потребители, които търсят изискан външен вид без компромис в практичността. Часовникът е снабден с по-голям 1.34-инчов Super AMOLED дисплей с резолюция 438x438 пиксела и брилянтно изображение при всякакви условия. Удвоената памет от 64 GB позволява съхранение на големи обеми съдържание и приложения. В допълнение, благодарение на обновения BioActive сензор Watch8 и Watch8 Classic следят и здравни показатели - от пулс и температура на кожата, до нива на стрес и сънна апнея.

И двата модела се предлагат с допълнителна каишка – страхотен аксесоар за модерните потребители.

* От 21.11.25 г. до 04.01.26 г. всеки абонат на Unlimited или Unlimited Traffic може да се възползва от макс. скорост в 5G/4G/3G/2G мрежата на Vivacom без допълнително заплащане. Макс. скорост не важи в роуминг, зависи от използваното устройство и състоянието на мрежата и е в рамките на технологичните ѝ ограничения. Повече на vivacom.bg.

** Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

