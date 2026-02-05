Какво е i в iPhone, iPad и iPod? Не е това, което си мислехте

Милиони потребители на Apple по света използват ежедневно iPhone, iPad и други устройства на компанията, без никога да са се замисляли какво всъщност означава малката буква „i“ в техните имена. През годините около този символ се натрупаха различни предположения – от „интелигентен“ и „иновативен“ до идеята, че буквата представлява личното местоимение „аз“, подчертаващо индивидуалния характер на продукта.

Истинското обяснение обаче се оказва значително по-просто и в същото време далеч по-показателно за визията на компанията. Още през 1998 г. съоснователят на Стив Джобс публично обяснява, че „i“ в името iMac не е маркетингов трик, а директна препратка към интернет – ключовата технологична концепция, около която Apple изгражда продуктите си в края на 90-те години.

По това време достъпът до интернет започва да се възприема като основна функция на персоналните компютри, а iMac е първият модел на компанията, който поставя този фокус в самото си име. Именно този префикс по-късно е пренесен и върху други устройства – iPod, iPhone и iPad – превръщайки се в запазена марка на Apple.

Освен „internet“, буквата „i“ постепенно започва да се свързва и с други ключови понятия, които Джобс използва, за да опише философията на компанията – „individual“ (индивид), „instruct“ (инструктирам), „inform“ (информирам) и „inspire“ (вдъхновявам). Никое от тези значения обаче никога не е било официално кодифицирано, а по-скоро служи като концептуална рамка за това как Apple вижда ролята на технологиите в ежедневието на хората.

Разкритието за първоначалния смисъл на „i“ предизвиква изненада сред много потребители в социалните мрежи. Част от тях признават, че са смятали префикса за свързан с операционната система iOS или за символ на лична собственост – „моят телефон“, „моят таблет“. В действителност всичко започва с желанието на Apple да подчертае интернет свързаността като революционна функция за личните устройства в края на миналия век.

Тази философия намира пълния си израз през януари 2007 г., когато Стив Джобс представя първия iPhone – устройство, което съчетава в едно телефон, музикален плейър и интернет терминал. Моделът бележи началото на нова ера в мобилните технологии и затвърждава значението на буквата „i“ като символ на свързаност и достъп до дигиталния свят.

Оттогава линията iPhone достига до 17-то си поколение, а общите продажби в световен мащаб надхвърлят 3 млрд. броя. Малката буква „i“, която някога е обозначавала просто „internet“, се превръща в един от най-разпознаваемите символи в историята на съвременните технологии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com