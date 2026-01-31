Изкуственият интелект-огледало за незрящи хора

Изкуственият интелект вече не просто описва света на незрящите – той започва да им казва как изглеждат. И това променя много повече от сутрешната рутина.

За хората, родени без да виждат, идеята да „видят себе си“ винаги е била абстракция. Красотата е глас, походка, присъствие. Лицето остава загадка. До момента, в който приложения с изкуствен интелект – като Be My Eyes – не започват да действат като говорещо огледало. Снимаш се. Качваш кадъра. И алгоритъмът ти казва: кожата ти е хидратирана, но не е „като от реклама“.

Това не е просто информация. Това е оценка.

„Цял живот сме израствали с мисълта, че да се видим е невъзможно“, казва Луси Едуардс, незрящ създател на съдържание, която стана известна с видеа за грим и стил, насочени към слепи хора. „Изведнъж имаме достъп до визуалния свят – и до себе си. Това променя живота.“

Технологията прави много повече от описание. Тя сравнява, анализира, дава съвети. Казва какво „работи“ и какво не. И именно тук започва сложната част. Психолозите отдавна знаят, че колкото повече хората търсят обратна връзка за телата си, толкова по-ниско става удовлетворението им от външния вид. „AI отваря тази възможност и за незрящите“, обяснява изследователката по телесен образ University of Bristol, съобщава BBC.

Преди по-малко от две години подобен сценарий звучеше като научна фантастика. Днес е ежедневие. Компании като Envision започват с елементарни описания – „червена рокля“, „човек пред теб“ – и стигат до интелигентни асистенти в смарт очила, които помагат с четене, пазаруване… и с избора на тоалет. „Изненада ни колко хора използват технологията, за да си правят грима“, казва изпълнителният директор Картик Махадеван. „Първият въпрос често е: как изглеждам?“

Днес вече има поне няколко приложения, които – по желание на потребителя – оценяват външния вид според „традиционни стандарти за красота“. Сравняват с други хора. Изреждат какво би могло да се „подобри“. За зрящите това е позната територия – социалните мрежи отдавна го правят. За незрящите обаче това е нов, мощен и понякога болезнен опит.

AI-огледалата дават свобода, автономност и достъп. Но носят и нещо друго – критичния поглед, който досега беше недостъпен.

