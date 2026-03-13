Жена от Бургас почина от легионерска болест

78-годишна жена от Бургас е починала вследствие на легионерска болест, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

По първоначални данни инфекцията е възникнала след пътуване до Турция. Това е първият регистриран случай у нас за тази година.

Възрастната жена постъпва с двустранна пневмония и остра дихателна недостатъчност в Реанимацията на Университетската областна болница в Бургас на 9 февруари.

Бърз уринен тест установява причинителя - бактерията легионела, потвърждава го и Националния център по заразни и паразитни болести.

Въпреки предприетото лечение жената е починала на 18 февруари, поясни д-р Мирослава Киселкова, директор на Дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ.

Жената е пътувала извън страната в края на януари месец. Била е на екскурзия в Турция. Предположението е, че се е заразила по време на пътуването. В случая се отчита възрастта на жената и множеството придружаващи заболявания, които е имала.

Легинерската болест може да протече като леко грипоподобно заболяване или като тежка пневмония. Заразяването става чрез вдишване на аерозол заразен с легионелни бактерии.

