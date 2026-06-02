Работник пострада в ТЕЦ „Бобов дол“

Работник пострада при инцидент в ТЕЦ „Бобов дол“ в понеделник, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

42-годишният мъж паднал от ламаринен покрив с височина около 2 метра, който е при трети котел. Пострадалият е с три счупени ребра и е закаран в столична болница за лечение, посочват от пресцентъра. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена е прокуратурата, предаде кореспондентът на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев., съобщава NOVA.

