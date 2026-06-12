Радев смъмри депутатите и съобщи нещо важно за Гърция

Министър-председателят Румен Радев разкритикува от парламентарната трибуна депутатите за сегашното финансово състояние на държавата.

„Качихте публичните финанси на една шейна и я пуснахте надолу по склона и сега искате да върнем шейната на върха, да имаме 3% дефицит, да не теглим заеми и да построим язовир на река Места... Е, няма да стане! Да му бяхте мислели навремето“, отсече премиерът.

По време на днешния парламентарен контрол Радев заяви, че България ще продължи да отпуска водни количества от реките си към Гърция, но ще търси балансът – от една страна да бъде защитен нашият суверенитет и национален интерес, но и от друга да удовлетворим желанието на един наш важен и стратегически партньор.

„Ще продължим да търсим баланс между нашия суверенитет и нашите нужди, но същевременно ще се стремим да съхраняваме нашите отношения с Гърция. Ето защо ще продължим да изпълняваме двустранната декларация за отпускане на водни количества към гръцката страна, защото това е един рационален петгодишен документ и на базата на него ще продължим да сключваме ежегодни споразумения за подаване на определени количества вода“, обясни премиерът от парламентарната трибуна.

Румен Радев още веднъж подчерта, че за него е важно да развиваме добрите си отношения с Гърция и затова тези спогодби трябва да продължат да се изпълняват и занапред.

По отношение на река Места премиерът напомни, че има подписан договор до 2031 г., по силата на който сме длъжни да предоставяме водни количества на Гърция, и даде да се разбере, че „договорите трябва да се изпълняват“.

Премиерът заяви, че неговото лично желание е да бъде построен язовир на р. Места, но отбеляза, че едно такова начинание ще отнеме доста време, преди да бъде издадена екологична оценка.

В заключение Радев увери народните представители, че българският национален интерес за българските води, които предоставяме на Гърция, ще бъде защитен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com