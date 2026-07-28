Румен Радев с извънредно изявление за Илияна Йотова

"Прогресивна България" ще подкрепи Илияна Йотова за президент. Това обяви на брифинг пред журналисти премиерът Румен Радев.

"Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова", отбеляза министър-председателят.

По думите му от 10 години с настоящия президент водят битка за оздравяване на държавността и връщането й в българската политика.

"Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България", добави Радев.

Премиерът подчерта, че двамата с Йотова са били единствените, които са показали единство в институцията."Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на "сглобка". Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в "сглобка", ще видим какво ще направят", коментира още Румен Радев.

В отговор на въпрос от коя политическа формация ще търси подкрепа в "Панорама", Йотова заяви:

"Преди година и половина на подобен въпрос отговорих следното - ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България".