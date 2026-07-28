Политика

Румен Радев с извънредно изявление за Илияна Йотова

Ще има ли подкрепата за президент

Румен Радев с извънредно изявление за Илияна Йотова
28 юли 26 | 15:10
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Влади Кирилов

"Прогресивна България" ще подкрепи Илияна Йотова за президент. Това обяви на брифинг пред журналисти премиерът Румен Радев.

"Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова", отбеляза министър-председателят.

По думите му от 10 години с настоящия президент водят битка за оздравяване на държавността и връщането й в българската политика.

"Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България", добави Радев.

Премиерът подчерта, че двамата с Йотова са били единствените, които са показали единство в институцията."Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на "сглобка". Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в "сглобка", ще видим какво ще направят", коментира още Румен Радев.

В отговор на въпрос от коя политическа формация ще търси подкрепа в "Панорама", Йотова заяви:

"Преди година и половина на подобен въпрос отговорих следното - ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България".

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Автор Влади Кирилов

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