И в ДБ отвратени от Мирчев! Вадят му картона

Голяма интрига се вихри вътре в коалицията „Демократична България“, научи „Блиц“. Новият лидер на ДСБ Радан Кънев иска ограничаването в броя на говорителите, за да има по-ясни лица напред, твърдят депутати от неговата партия. За целта от ДБ искат да бъде махнат и скрит от прожекторите Ивайло Мирчев, който само предизвиквал скандали и показвал грубо отношение по телевизиите. „Мирчев се държи просташки и започва да отблъсква хората, като има огромен хейт в социалните мрежи срещу него “, коментират съпартийците му.

Дори скоро щели да му искат оставката като един лидер в коалицията. От ДБ ще настояват „Да, България“ да остане с един вожд – Божидар Божанов. Така по медиите да започнат да се явяват основно като лидери Радан Кънев и Божанов. По-добре на екран стоели още Йордан Иванов и Надежда Йорданова. Самият Божанов също се дразнел на Ивайло Мирчев, шушукат в редиците на „Да България“. Асен Василев, председателят на „Продължаваме промяната“, също не харесвал Ивайло Мирчев.

Друга вътрешна клюка е, че Мирчев започнал много яростно да защитава интересите на петролния бос Пламен Бобоков, както и в енергетиката на Иво Прокопиев. И двамата бизнесмени гравитират около ДБ.

Продажбата на „Лукойл“, ако такава въобще бъде обявена, няма да бъде осъществена лесно. Нефтеният гигант е изключително апетитна хапка, така че различни лобита и интереси ще се сблъскат при евентуалното осъществяване на сделката. Така че намеренията на Пламен Бобоков да се превърне в новия Валентин Златев, който дълги години беше управител на „Лукойл – България“, едва ли ще бъдат осъществени лесно, пише Народ.бг.