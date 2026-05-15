Ето как шофьорът е сплашил Ивайло Мирчев

Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчен разказа още подробности около случая с доставчика и конфликтът на улицата.

Агресивният шофьор на посяга на Мирчев, който го снима. А след като депутатът се обажда в полицията, мъжът се опитва да пусне мястото. Мирчев застава пред автомобила му. Тогава мъжът заплашва: "Бегай от тука, хайде бегай, ще те сгазя бе!"

След това агресивният шофьор подкарва автомобила, като изблъсква Мирчев с предната броня.

"Призовах го заедно да изчакаме полицията, но той не пожела и тръгна с колата. Опитах да го спра, за да остане, докато дойде полицията. Такива неща се случват всеки ден, но е опасно, когато човек реагира по неадекватен начин", коментира днес пред медиите Мирчев.

