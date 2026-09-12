Взеха решението за работника, нападнат от Ивайло Мирчев
Пуснат е под гаранция срещу 1000 евро
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Пуснат е под гаранция срещу 1000 евро
Вълна от коментари срещу него в мрежата
Мъжът е с повдигнато обвинение
Депутатът разказа още подробности
Какво каза една от фигурите в "Да, България"
Още не е взето окончателно решение дали БСП да подкрепи кабинета на ИТН, каза Стоян Мирчев
Ще се спасим със закона за лустрацията
Министърът на икономиката Кирил Петков е бил сред основателите на "Да, България", но от няколко години не е вече във формацията, каза Ивайло Мирчев
Групата на БСП ще участва в демонстрациите като "недоволни граждани"
В момента провеждаме абсурдни избори, обясни проф. Михаил Мирчев, кандидат за кмет на Столична община на БСП в централата на партията. Всичко е блоки...
Михаил Мирчев от БСП, който е кандидат за кмет на София, обвини социолозите в "гигантска манипулация" с предварителните резултати от гласуването за ме...
„Битката за София е голяма и ние трябва да я спечелим. Навсякъде има корупция и облагодетелствани бандитски фирми, но това в София е нещо невидяно. Ви...