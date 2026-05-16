Хората скочиха! Пратиха Мирчев в нокдаун

От стожер на реформата в съдебната система съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев се превърна в меме звезда и засенчи във Фейбук дори Дара и шаманската й „Bangaranga“, която тази вечер има шанс да окупира едно от първите три места в „Евровизия“. От вчера народният (не)любимец е по-популярен като депутатът на капака. Дори журналистът Владислав Апостолов преди минути в „Денят започва с Георги Любенов“ го иронизира.

„Паркирал съм изрядно, за да не ми изскочи някой депутат на капака“, сподели той още в началото на събеседването.

Всевъзможни шаржове, на които Мирчев яде шамари или просто бяга, за да не ги яде, се заливат социалната мрежа, но пък постът на депутата още стои, за да дразни още повече виртуалните му (не)приятели.

"От новинарски сайтове разбирам, че прокуратурата е задържала за 72 часа доставчика, който се държа хулигански вчера спрямо мен, както и че ще иска постоянно задържане под стража. Прокуратурата прекалява - нищо в този случай не налага задържане под стража и подозирам, че в пореден опит да участва на политическия терен, прокуратурата опитва да генерира негативна обществена реакция", пише депутатът и коментира, че ако целта е да се насажда тезата “човекът се спречка с депутат и сега ще лежи”, това била поредната манипулация.

„Нямам никакви претенции към този човек и още тази сутрин изпратих на полицията документ, с който изрично декларирам, че не желая да претендирам за каквито и да било вреди. Призовавам прокуратурата да не прекалява с наказателната репресия и да не пресолява манджата с пропагандна цел“, уверява той, а зевзеците и хейтърите го разпнаха.

Нападателят му е с повдигнато обвинение за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, а хората зоват Мирчев да не демагогства, а да се застъпи за мъжа и да съдейства за освобождаването му.

Ето някои от коментарите под поста на депутата:

Miroslav Maznev

Г-н Мирчев,

Нямате ли грам морал?

Това младо момче вследствие Вашата некадърна дейност като политик принудихте младите да търсят хляба си в чужбина! Сглобки, подпорки, мълчание и подкрепки на тава или друго решение за нуждите на мафията . Унищожихте всички надежди на младите хора, че България е тяхното бъдеще.

Това момче още не е тръгнало и е принудено да изкарва хляба си с тежката разностваческа дейност. Има проблем къде да спре за две минути, за да си даде пратката. Вие защото, като от толкова години сте с кметове, общински съветници и какво ли още не, не направите НИЩО за решаване на транспортни проблеми. Вие за къде толкова бързахте?

Вие не помогнахте на момчето. Държахте се с него като простак и го провокирахте непрекъснато. Поради загубата Ви на политическо доверие взехте да се правите на много интересен и важен. Кой Ви позволи да седите на пътното платно и да скачате по движещите се коли. Полицията ще Ви угажда, но хората Ви намразиха. Поискайте държавата да Ви даде охраната на Пееески, за да Ви си вдигнете самочувствието.

Сега момчето е в ареста, навярно и без работа, заради Вашата арогантност и безполезност като политик.

Веднага изтеглете оплакването си, извинете се на момчето и повдигнете въпроса за спешно решаване въпроса да временното спиране на доставчиците.

Галина Петкова

НА ВНИМАНИЕТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ИВАЙЛО МИРЧЕВ !

Слушай бе, селянgе nросто! Човекът, който ТИ е препречил входа към гаража ТИ, си е вършил работата, за която получава пари. Но ти, със свойствения за цялата ви жълmоnаважна сГан аристократизъм, си се обадил на милицията ТИ, за да може твое величество да се напъха в гаража СИ.

Никога, ама никога ти не си уважавал чуждия труд. То кога и си се трудил, та да знаеш как е?

Никога, пич! Всичко ти е на готово.

Я аре у лево да си декламираш за модели, Пеевски и Борисов.

Бах те у селяндурския жълтопаважен боклук!



DАaniela Georgieva

Браво на доставчика..

