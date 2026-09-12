Невъзможна простотия на касиер в наш магазин изуми хората
Чака се наказанието от ръководството
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Чака се наказанието от ръководството
Целта е прозрачност на ценообразуването
И опита да каже горчивата истина
Засега остава в сферата на догадките
Ежедневен тормоз заради обект за производство на закуски
Свързано е с доказването на трудовия стаж
Коментарите за сметката са противоречиви
Кораби и други останки от Втората световна война
Който е отказал месото, не е прокопсал
Цени в супермаркет в Слънчев бряг са поредният повод
Голямата простотия намери широк отзвук
За случая съобщават местни жители в социалните мрежи.
Вълна от коментари срещу него в мрежата
Очакваното продължение вече е по кината
Флориан Виртц е потвърдил за разговори
Липса на енергия е най-честият симптом
Повод за бурни реакции в мрежите
Даже посочва и точна година
Вандалите още не са хванати от полицията
Всеки трябва да признае грешките си