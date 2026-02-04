Естрадна легенда стресна хората с тази снимка!

Едно уж непретенциозно видео се превърна в повод за бурни реакции в социалните мрежи. Нели Рангелова реши да се покаже в кадър с гръмкото послание "без филтър“ – ход, който по-скоро отвори широко вратата за критики, отколкото за аплодисменти, пише Intrigi.bg.



В клипа, заснет зад кулисите на телевизионно предаване, певицата демонстрира увереност и дори гордост от това, че лицето ѝ не е минало през дигитална обработка. Именно тази демонстративност обаче подразни част от публиката. В коментарите мнозина побързаха да отбележат, че липсата на софтуерен филтър не означава липса на други, далеч по-трайни "корекции“.



Социалните мрежи бързо се напълниха с подмятания, че макар видеото да е без визуални ефекти, следите от пластични интервенции и естетични процедури трудно могат да останат незабелязани. За част от потребителите това превърна жеста в парадокс – опит за естественост, който всъщност подчертава обратното.



Разбира се, не липсваха и по-умерени мнения. Някои защитиха правото на всеки да изглежда така, както се чувства добре, независимо от възрастта или направените корекции. Други обаче поставиха по-неудобния въпрос – кога "самочувствието без филтър“ започва да граничи със самохвалство и отказ от реалистична самооценка.



В крайна сметка видеото на Нели Рангелова постигна едно – вместо да бъде възприето като смел жест, то се превърна в пореден пример колко тънка е границата между естествеността като послание и естетичните компромиси, които трудно могат да бъдат прикрити, дори и без дигитални филтри.

