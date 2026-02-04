Щерката на Мартин Чой поднесе голямата изненада

Мартин Чой може да си е заслужил попържните и пустосванията като калпав партньор за Натали Трифонова и ужасен баща за сина им, но като татко на първородната си щерка Киара, заслужава отличен. Знаем, че Чой обожава дъщеря си, която тези дни навърши 16 години и... го изненада със „зет“.

Да, порасналата Киара не крие, че си има гадже и дори тези дни го заведе при Мартин, за да се запознаят. Разбира се, мотошампионът се „размазал“ пред нея – посрещнал радушно момчето, за да зарадва щерката, но и добре го проверил след това...

Наистина Чой винаги е бил баща за пример и що се отнася до Киара, той и в огъня би влязъл за нея. Защо обаче има такова разделение между децата му и защо той се държи по коренно различен начин с мъничкия си син Арън... това още не е ясно.

Близки до обкръжението му говорят, че причината, до голяма степен, е именно Киара, която ревнувала зверски от братчето си, още повече, че не понасяла Натали Трифонова от самото начало.

Братчето й е вече на 4 месеца, а тя не го е виждала и не иска да го прави. Самата Натали също не бързала да я кани в дома си, оправдавайки се с грипавото време, но всъщност се пазела от „лоши енергии“, каквито имат тези, които не ни харесват..

