Естрадни легенди признаха за Дара

Легендите на родната естрада Йорданка Христова и Кичка Бодурова коментираха избора на българския представител за "Евровизия" - популярната поп звезда Дара.

Ето какво написаха големите звезди във Фейсбук:

Йорданка Христова

"Отдавна конкурса Евровизия загуби своята идея за музика от Европа, изпълнявана на родния език (с версия на англииски или френски) за албума, който се издаваше и продаваше по време на събитието!…Време,когато новите технологии, комуникации и визуални ефекти не създаваха композициите, таланта и вокално майсторство. Виждахме малко подкрепа по съседски, но песните ставаха шлагери. Не е само АББА, мога да изброя още много,но явно само вашите родители или баби ги помнят… (Напоследък имаше и политически подкрепяни и толерирани страни…..)

И така да си дойдем на думата. Единствено Иво Димчев представи нова песен, която освен послание, има и шлагерен мотив ! Браво! Готов продукт!!! Но….

Да се надяваме, че екипа от композитори, ще успее само за няколко седмици да разкрие възможностите на нашето момиче, само за 3 минути, в пълния блясък!!! Дара има всички качества на съвременна звезда, плюс чар, лудост, красота!!!!! Искаме Шлагер за ДАРА!!!! УСПЕХ!!!"

Кичка Бодурова

"Успях да гледам няколко клипа от концерта за Евровизия. Даже и гласувах- Михаела бе моя фаворит! Но Дара , която спечели е също прекрасна. Тя се чувства по-комфортно на сцената, което е много важно за този фестивал . Мона- уникална, но и трябва още време да овладее сцената. Роксана - страхотен глас, богат на обертонове- невероятна (само да не пее на английски... засега).

Ако Евровизия бе за изпълнител - това беше Михаела(за мен). Но това е фестивал за песен!

Тъмната коса толкова много ти отива, момиче! Остави "гривата" да е свободна, както последно направи! От сцената трябва да лъха свобода - на гласа, на тялото, на косата, на духа.

За всички участници - едно голямо БРАВО! Страхотна е новата смяна, прекрасни гласове - много се радвам!

И... оставете Дара на мира! Прекрасна си, Дара - дано имаш късмет с песента! И... по пътя си гледай само напред! Не се навеждай да чуеш шума на тревата! Колкото повече растеш, толкова повече трябва да имаш сили да преглъщаш горчилки! Амбицирай се и докажи на злите езици че победата ти е заслужена!

Успех, Българийо!"

