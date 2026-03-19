Къванч Татлъту направи шокиращо признание, отговаряйки на въпрос в предаване относно навиците си за пазаруване, пише CNN TÜRK.

Къванч откровено заяви, че една от най-големите му страсти е парфюмът – и разкри, че има приблизително 150 различни парфюма у дома си. „Просто обичам ароматите“, каза простичко той. А колекцията на актьора бързо се превърна в популярна тема в социалните мрежи.

Много потребители коментираха страстта на известния актьор, докато други се чудеха кои точно са любимите му аромати.

От участието на Къванч стана ясна още една любопитна подробност – страхът му от самотата. Тази подробност се откроява като един от по-малко известните аспекти от личността му, пише ladyzone.bg.

А всъщност, актьорът няма никакво основание да се страхува от самотата – от години той е щастливо обвързан със стилистката Башак Дизер, с която сключиха брак през 2016 г. А малко по-късно двойката посрещна сина си Курт Ефе, като в превод означава „вълк“.

