Шок! Цитиридис отказва да се бракува за Братоева

Популярният телевизионен водещ Николаос Цитиридис сложи край на слуховете около личния си живот, като направи откровено признание за връзката си с чаровната актриса Боряна Братоева. Пред медиите шоуменът категорично заяви, че двамата изобщо не планират сватба и няма да предприемат подобна сериозна стъпка. Причината за това решение обаче не е липса на чувства, а споделена лична философия на влюбените.

Защо държавата и църквата остават извън любовта им?

Цитиридис чистосърдечно обясни, че официалният съюз под формата на брак просто не влиза в ценностната им система. Двойката вярва, че истинските отношения нямат нужда от бюрократични и институционални рамки.

„И двамата не сме фенове на брака. Не искаме да замесваме държавата и църквата в любовта си“, сподели открито водещият.

Освен отказa от подпис и олтари, Николаос и Боряна съзнателно избягват да излагат личния си живот на показ в интернет пространството. Те не споделят общи романтични видеа или снимки в профилите си. По думите на Цитиридис любовта обича тишината, но това не му пречи да признае с характерния си хумор: „Тя е страхотна и е причината да се събуждам сутрин, защото тя ме буди“.

Новият динамичен проект на Цитиридис

Освен в личен план, водещият преживява вълнуващ момент и в професионален аспект с нов телевизионен проект на улицата. Той определя формата като най-динамичния и нестандартен проект, в който е участвал до момента. Промяната в кариерата му предизвика и забавни семейни реакции. „Майка ми е много щастлива, че си намерих работа. Чака ме, ще прави ремонт“, пошегува се Цитиридис, показвайки, че е готов за новия сезон с пълна енергия.

