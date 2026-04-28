Боряна Братоева признава за Цитиридис

Тази събота (2 май) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува актрисата Боряна Братоева. Зрителите ще разберат как притегателната сила на сцената я е отклонила от „правия път“ и вместо да се сдобие с диплома по право, тя е напуснала следването и нотариална кантора, за да се запише да учи актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Боряна ще разкрие какви са предизвикателствата в спектакъла на лед „Кораб в сърцето“, в който участва заедно с други родни звезди. Ще научим с какви здравословни проблеми се е сблъскала актрисата в своите тийнейджърски години и какво по-късно е отключило паник атаките и тежкия тендовагинит на ръцете. По какво си приличат и за какво не са на едно мнение с избраника на сърцето ѝ Николаос Цитиридис?

В рубриката „Моето ново Аз“ зрителите ще проследят историята на Александра – дама, която след серия неудачни връзки е избрала да създаде и отгледа детето си сама. А специалистите в клиниките ще направят всичко по силите си за сиянието ѝ.

Водещият на класацията „Топ 10“ Филип Буков ще покаже какво и как са правили звездите на България за първи път в живота си – от първи целувки до куп други първи неща.

