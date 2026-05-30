Собственикът на Euronews купува балкански медии

Португалският инвестиционен фонд Alpac Capital, мажоритарен собственик на Euronews, е постигнал договореност с United Group за придобиването на Adria News Network - групата, в която са обединени някои от най-видимите новинарски марки в региона на бивша Югославия. Сделката обхваща медийни активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения, сред които N1, Nova S, Vijesti и Danas.

Финансовите параметри не са обявени, а United Group твърди, че новият собственик ще гарантира дългосрочната редакционна независимост на тези медии. Въпросът обаче е много по-чувствителен от обикновена бизнес операция, защото N1 от години се възприема като един от основните критични канали спрямо властта на сръбския президент Александър Вучич, а около Alpac Capital вече има тежки въпроси за финансирането на сделката, с която придоби Euronews.

Сделка за най-чувствителните новинарски активи в региона

United Group обедини през февруари новинарските си активи в пет държави под марката Adria News Network. В нея влизат утвърдени медии като N1, Nova S, Vijesti и Danas, които работят с обща аудитория от над 16 милиона души и с повече от 1000 журналисти и служители, според официалното съобщение за сделката.

Alpac Capital представя придобиването като важно разширяване на медийното си портфолио. От United Group заявяват, че сделката ще даде на ANN стабилна платформа и собственик, който споделя нейните редакционни принципи, като така ще бъде защитена независимостта на активите.

Именно тази формулировка обаче ще бъде гледана под лупа. В Сърбия от месеци се говореше за възможна продажба на N1 - телевизия, която често е поставяна в остър контраст с медиите, близки до властта. Затова всяка смяна на собствеността неизбежно поражда въпроса дали новият собственик ще пази редакционната линия, или сделката ще се превърне в по-тих начин за пренареждане на медийното влияние.

N1 като тест за свободата на словото в Сърбия

Символичният център на сделката е именно N1. Каналът е сред малкото големи телевизионни гласове в Сърбия, които са възприемани като критични към управлението на Александър Вучич. Затова продажбата му не е просто промяна в корпоративна структура, а събитие със сериозен политически заряд.

Франс прес припомня, че спекулациите за продажбата на N1 вече са подхранили опасения за независимостта на медията. Българският сайт БГНЕС, позовавайки се на Франс прес, отбелязва и оценката на Репортери без граници, че тези медии са сред последните големи острови на независима журналистика в Сърбия.

На този фон обещанията за редакционна независимост звучат важно, но недостатъчно. В подобни сделки решаващи ще бъдат не само декларациите, а управленските назначения, редакционната практика, защитата на журналистите и дали критичните теми ще останат в ефир със същата сила.

Сянката на Euronews и унгарската следа

Alpac Capital влезе в центъра на европейския медиен дебат още през 2022 г., когато купи мажоритарен дял в затруднената Euronews. Според публикации стойността на сделката е била около 170 млн. евро, като каналът е бил придобит от египетския милиардер Нагиб Савирис.

През 2024 г. разследване на унгарския сайт Direkt36, френския вестник „Льо Монд“ и португалския Expresso разкри, че значителна част от средствата за покупката на Euronews са дошли от източници, свързани с тогавашния унгарски премиер Виктор Орбан. Според „Льо Монд“ унгарският държавен фонд Széchenyi е вложил 45 млн. евро, а комуникационна компания, свързвана с близък до властта бизнесмен, е добавила поне 12,5 млн. евро - общо 57,5 млн. евро от сделка за около 170 млн. евро.

Тези данни не доказват автоматично редакционна намеса в Euronews, но повдигат въпрос, който сега неизбежно се пренася към Балканите - кой всъщност стои зад парите, които купуват медии, и какви интереси могат да се появят след затварянето на сделката.

Официалната версия - стабилност и независимост

United Group настоява, че ANN ще получи собственик, който разбира значението на независимата журналистика. В съобщението се посочва, че мрежата има самостоятелен управленски модел, независим борд и редакционен съвет от международни медийни професионалисти, създадени с цел защита на редакционната независимост.

Това е важна гаранция на хартия. Но в регион, където медийната собственост често се превръща в политически инструмент, независимостта не се измерва само с обещанията при подписване на договора. Тя се доказва всеки ден - с темите, които остават неудобни, с гостите, които не изчезват, с журналистите, които не са притискани, и с разследванията, които не се спират пред властта.

Сделката трябва да мине и през регулаторни процедури. Според публикации за параметрите й ще са необходими одобрения от антимонополни органи в Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, както и съгласие от медийното министерство на Люксембург.

Балканите влизат в по-голямата битка за медийно влияние

Придобиването на ANN показва, че медийният пазар на Балканите вече не е само регионален въпрос. Той се преплита с европейски политически интереси, с битката за влияние в Сърбия, с отношенията между Брюксел и Будапеща и с по-широкия спор за това кой контролира новинарската инфраструктура.

За Alpac Capital това е стратегическо разширяване. За United Group - продажба на важен пакет от активи. За журналистите в N1, Nova S, Vijesti и Danas - момент на несигурност. А за публиката - тест дали новият собственик ще запази медиите като критични новинарски платформи, или ще започне бавна и по-трудно видима промяна в редакционния им характер.

Най-големият въпрос след сделката остава прост и остър: дали обещаната независимост ще бъде реална защита, или само красива формула в съобщение за придобиване.

