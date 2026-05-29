Украинецът от КУБ проговори, даде най-странните обяснения

Олег Невзоров - босът на групировката КУБ, която построи незаконния град във Варна, изсичайки гората в местността Баба Алино, проговори задочно. Няколко часа, след като Бойко Рашков обяви, че Невзоров е напуснал страната, украинецът излезе с изявление до медиите. Не него нито каза къде е, нито отговори на основния въпрос - кой му е позволил да вдигне 104 сгради без разрешение.

С Варна е свързано моето бъдеще и искам да продължа да допринасям за нейното развитие. Дори съм привлякъл още чуждестранни инвеститори в града, защото вярвам в потенциала му, заяви украинецът.

Аз, партньорите ми и нашата компания в последната година сме подложени на безпрецедентен политически и институционален натиск. В публичното пространство се тиражираха манипулативни и откровено неверни твърдения за законността на един от нашите проекти в България. След идването ни в страната, започнахме да работим това, което правим последните 20 години – строителство и инвестиции, посочва той в позицията си.

Той разкрива подробности за себе си и дейността му в България.

Образован човек с три висши образования съм. Никога не съм бил осъждан, имам чисто съдебно минало и не съм реабилитиран. Не ми е известно да има образувани дела или досъдебни производства срещу мен, посочва предприемачът.

По думите му той не се е ползвал от социални привилегии по Закона за бежанците – нито облекчения при настаняване, нито лечение или достъп до пазара на труда.

Не съм ощетявал фиска. Напротив - като управител на търговски дружества в България, аз съм работодател на огромно количество български и украински служители и техните семейства, на които предоставям заетост и заплащам дължимите данъци от дейността на дружествата ни, уверява той.

Но бизнесът не е всичко, се казва още в позицията.

"Активно подпомагам социални и благотворителни инициативи в България. В тях участват граждани на Украйна, България и местни НПО. Занимавам се с подпомагане на инициативи за деца, образователни и културни проекти, както и с множество инициативи в обществена полза за Варна."

Благодаря на всички, които ме подкрепят и приемат като част от тази общност.

