Ново ръководство поема АПИ след смяна на целия Управителен съвет

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е с нов Управителен съвет, назначен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Досегашните членове на ръководния орган са освободени, а за председател е определен инж. Александър Тодоров. В новия състав на Управителния съвет влизат още Людмила Елкова и инж. Венцислав Ангелов.

Смяната в ръководството идва на фона на ключови инфраструктурни задачи пред пътната агенция, включително големи проекти, строителен контрол, мостове, магистрали и обходни трасета.

Нов председател начело на агенцията

За председател на Управителния съвет на АПИ е назначен Александър Тодоров. Той е строителен инженер с магистърска степен от Университета по архитектура, строителство и геодезия и досега е бил директор на Института по пътища и мостове към агенцията.

Тодоров работи в структурата на АПИ от 2013 г., като през годините е заемал различни длъжности. Преди това професионалният му път е свързан с работа като инженер по строителни конструкции.

Проектът за обхода на Габрово и тунела под Шипка

От 2024 г. досега инж. Тодоров е ръководител на екипа за управление на проекта за изграждане на обходния път на Габрово, включително тунела под връх Шипка. Това е един от стратегическите инфраструктурни обекти, свързани със северно-южната транспортна свързаност на страната.

В професионалната си работа той е изготвял становища и е участвал в Експертния технико-икономически съвет към АПИ. Имал е участие и в комисии, контрол на строително-монтажни работи, обследване на съоръжения и изпитвания на конструкции или отделни елементи от тях.

Опит по магистрали, мостове и големи съоръжения

В биографията на новия председател на Управителния съвет са включени дейности по значими инфраструктурни обекти. Сред тях са участъци от автомагистрала „Хемус“, лот 3.1 на автомагистрала „Струма“, Аспаруховият мост във Варна и други пътни съоръжения.

Този опит поставя Тодоров в ръководството на агенцията в момент, когато от АПИ се очаква да движи едновременно проектиране, строителство, ремонти, контрол и завършване на забавени обекти.

Людмила Елкова

За член на Управителния съвет на АПИ е назначена Людмила Елкова. До края на 2025 г. тя е заемала поста председател на Съвета на директорите на „Монетен двор“ ЕАД.

В периода 2018-2024 г. Елкова е била член на Управителния съвет на Българската народна банка. Била е също член и заместник-председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса-София“ АД, както и заместник-председател на Съвета на директорите на „Печатница на БНБ“ АД.

Финансов и административен опит

Людмила Елкова е заемала позицията алтернативен управител на Международния валутен фонд за България. Била е член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, както и член на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

В различни периоди е работила като съветник на министъра на околната среда и водите и на министъра на младежта и спорта. Била е и заместник-министър на финансите. Преди това е участвала като ключов експерт юрист и експерт по данъчния компонент на проект на Европейската комисия в Косово. Елкова е магистър по право от Университета за национално и световно стопанство.

Венцислав Ангелов

Третият член на новия Управителен съвет е инж. Венцислав Ангелов, който вече има опит начело на пътната агенция. В периода от декември 2022 г. до юни 2023 г. той е бил председател на Управителния съвет на АПИ.

Ангелов е завършил Строителния техникум „Ангел Попов“ във Велико Търново със специалност „Транспортно строителство“. Има инженерна специалност от ССВСУ-ВВИСУ „Любен Каравелов“ в София, както и специалност „Стопанско управление“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Дългогодишен опит в пътното строителство

Инж. Ангелов е магистър-инженер от Русенския университет „Ангел Кънчев“ със специалност „Технология и управление на транспорта“. Той е дипломиран инженер-магистър и от Националния военен университет „Васил Левски“ със специалност „Защита на населението и инфраструктурата“.

Професионалният му опит включва над 10 години работа в Областното пътно управление във Велико Търново, включително като директор. Ангелов има дългогодишен опит в строителния сектор и е работил 4 години във водеща пътностроителна фирма в Германия.

Смяна в момент на ключови инфраструктурни задачи

Новият Управителен съвет поема АПИ в период, в който агенцията има водеща роля при подготовката, контрола и изпълнението на големи пътни проекти. Сред тях са магистрални участъци, обходни пътища, мостови съоръжения и ключови трасета за транспортната свързаност на страната.

Назначенията събират в ръководството инженерна, финансова, юридическа и административна експертиза. Оттук нататък основният тест пред новия състав ще бъде дали агенцията ще ускори работата по забавените обекти и ще осигури по-ясно управление на пътната инфраструктура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com