БАКБ направи промени в Управителния съвет
Иван Иванов и Афродита Миланова са новите членове на ръководния орган
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Иван Иванов и Афродита Миланова са новите членове на ръководния орган
Регионалният министър назначи начело на агенцията Александър Тодоров, а в състава влизат Людмила Елкова и Венцислав Ангелов
В него влиза избрана група от бизнес лидери и предприемачи от различни индустрии и сектори
Той бе лично приветстван като наблюдател от председателката на ЕЦБ
На 4 септември е планирано заседание на стария и все още легитимен УС на федерацията
Като член на УС на АББ, той ще има тригодишен мандат
Кариерата му започва в KBC Белгия още през 1995 година
Управителят на БНБ Димитър Радев поздрави Любомир Каримански с добре дошъл в централната банка
Назначението е с президентски указ
Пет областни организации на Земеделски народен съюз в страната са против коалицията с ДПС на Доган
Една-единствена смяна е направена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Компанията разпространи съобщение до медиите
Все още смяната не е вписана от съда и не е валидна
Решението е на СЕМ след гласуване
Наско Сираков вече официално е президент и председател на Надзорния съвет на "сините"
Панайот Филипов влиза в ББР като изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Срещата на УС ще е в четвъртък
Така се попълва съставът на ръководния орган на АПИ, чийто председател е Георги Терзийски
Минко Герджиков ще влезе в управата на клуба
Мотивът за решението - "дългогодишната и целенасочена политика на правителството на Бойко Борисов за разделение на кметовете според политическата им п...