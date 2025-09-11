Голяма чест за шефа на БНБ в Европейската централна банка

Председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приветства управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ.

В публикация в социалните мрежи Лагард припомни, че остават малко повече от 100 дни до официалното присъединяване на България към еврозоната и публикува снимка, на която се ръкува с гуверньора на БНБ.

"След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата страна, която ще приеме нашата единна валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в Управителния съвет (на ЕЦБ – бел. ред.). Той ще участва в нашите заседания като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари", написа снощи Лагард в X.

🇧🇬🇪🇺 In just over 100 days Bulgaria will become the 21st country to adopt our single currency.



I’m delighted to welcome Bulgarian National Bank Governor Dimitar Radev to the Governing Council.



He’ll join our meetings as an observer until Bulgaria’s accession on 1 January. pic.twitter.com/BHAKirBRXK — Christine Lagarde (@Lagarde) September 10, 2025

На 20 юни на заседание в Люксембург Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси прие препоръката на държавите от еврозоната и одобри писмо до Европейския съвет за завършване на правните актове за присъединяване на България към валутния съюз до януари 2026 г.

На 24 юни Комисията на Европейския парламент по икономически и валутни въпроси и подкомисията по данъчни въпроси приеха на заседание в Брюксел проектодоклада на Европейския парламент за готовността на България да въведе еврото от 1 януари 2026 г., в който се посочва, че ЕП одобрява препоръката на Европейската комисия за приемането на България в еврозоната.

На 27 юни Европейският съвет приветства изпълнението от страна на България на всички изисквания за присъединяването на нашата страна към еврозоната от 1 януари догодина.

На 8 юли Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха окончателно присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.

Очаква се по-късно днес след заседание по паричната политика ЕЦБ да оповести решението си за водещите лихви, както и да представи актуализирани прогнози за икономическото развитие на еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com