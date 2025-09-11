Голяма чест за шефа на БНБ в Европейската централна банка

Председателката на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард приветства управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ.
В публикация в социалните мрежи Лагард припомни, че остават малко повече от 100 дни до официалното присъединяване на България към еврозоната и публикува снимка, на която се ръкува с гуверньора на БНБ.
"След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата страна, която ще приеме нашата единна валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в Управителния съвет (на ЕЦБ – бел. ред.). Той ще участва в нашите заседания като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари", написа снощи Лагард в X.
🇧🇬🇪🇺 In just over 100 days Bulgaria will become the 21st country to adopt our single currency.— Christine Lagarde (@Lagarde) September 10, 2025
I’m delighted to welcome Bulgarian National Bank Governor Dimitar Radev to the Governing Council.
He’ll join our meetings as an observer until Bulgaria’s accession on 1 January. pic.twitter.com/BHAKirBRXK
На 20 юни на заседание в Люксембург Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси прие препоръката на държавите от еврозоната и одобри писмо до Европейския съвет за завършване на правните актове за присъединяване на България към валутния съюз до януари 2026 г.
На 24 юни Комисията на Европейския парламент по икономически и валутни въпроси и подкомисията по данъчни въпроси приеха на заседание в Брюксел проектодоклада на Европейския парламент за готовността на България да въведе еврото от 1 януари 2026 г., в който се посочва, че ЕП одобрява препоръката на Европейската комисия за приемането на България в еврозоната.
На 27 юни Европейският съвет приветства изпълнението от страна на България на всички изисквания за присъединяването на нашата страна към еврозоната от 1 януари догодина.
На 8 юли Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха окончателно присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.
Очаква се по-късно днес след заседание по паричната политика ЕЦБ да оповести решението си за водещите лихви, както и да представи актуализирани прогнози за икономическото развитие на еврозоната.
