Свят

Зеленски с изумителна новина! Тази седмица спира...

Украинският президент добави, че страните довършват работата по 20 точки от основополагащ документ

Зеленски с изумителна новина! Тази седмица спира...
Снимка: БТА
11 дек 25 | 21:16
1156
Фатме Мустафова

Гореща новина от Володимир Зеленски. Украинският президент  заяви, че през тази седмица може да бъде ускорено прекратяването на кръвопролитието в Украйна, предаде Укринформ.

Зеленски отбеляза, че за днес е насрочен телефонен разговор с американски представители за обсъждането на документ относно следвоенното възстановяване на Украйна и икономическото развитие, а за утре е насрочена среща на "Коалицията на желаещите".

"Тази седмица може да донесе новини за всички нас и за прекратяването на кръвопролитието. Вярваме, че мирът е единственият изход, а ключовите въпроси са как да принудим Русия да спре убийствата и какво по-конкретно ще я възпре от трето нашествие", уточни Зеленски.

Украинският президент добави, че страните довършват работата по 20 точки от основополагащ документ, който би могъл да определи параметрите за спирането на войната, и че Украйна се надява да предаде този документ на САЩ в близко бъдеще, за да се продължи съвместната работа с администрацията на американския президент Доналд Тръмп и европейските партньори.

"Продължаваме да комуникираме с всички наши партньори ежедневно, практически 24 часа в денонощието, за да определим осъществимите и реалистични стъпки за прекратяването на войната. Всичко трябва да бъде надеждно и достойно за Украйна", заяви Володимир Зеленски.

Той разясни, че съветниците по националната сигурност ще останат в Лондон, за да работят върху последния вариант на мирния план на САЩ, получен от ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.

Зеленски призна, че все още не е постигнато споразумение по въпросите за териториалните отстъпки в плана. Той участва този понеделник на среща в резиденцията на британския премиер Киър Стармър на "Даунинг стрийт" в Лондон, където обсъди американския мирен план и потенциалните пречки в него с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, припомня Укринформ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай
2 Коментара
medy
преди 4 минути

Лeкаpите бяxа убедeни, че опepацията е незаменима, но след завършване на курса зpeнието ми се възстанови. Съвeтвам вcички да опитат това лeкapcтво, но не можах да го намеря в аптeкитe, кyпих го тyк:---- https://ieej.lv/ocuvit

Откажи
Zar Boris
преди 1 секунда

MISCHOK i Narkoman, kakwi Dogowori pischete, bez Ucastieto na ROSIA?????

Откажи