Зеленски видя края на войната. Не е скоро
Украйна е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната
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