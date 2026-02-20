Усик със съдбовно решение! Кога ще обяви края

Олександър Усик разкри, че вече има ясна представа кога ще сложи край на бляскавата си кариера на професионалния ринг. Новината дойде чрез пресслужбата на неговата промоутърска компания Usyk 17 Promotions.

Украинецът заяви, че не просто планира своето оттегляне, а вече работи активно по изграждането на следващото поколение бойци, които да поемат щафетата. По думите му целта е ръцете на бъдещите шампиони също да бъдат вдигани, като той и екипът му ще помогнат това да се случи, пише boec.bg.

Последната поява на Усик на ринга беше миналото лято, когато той нокаутира Даниел Дюбоа и затвърди доминацията си в тежката категория. Към момента следващият му съперник все още не е обявен.

39-годишният шампион остава непобеден на професионалния ринг с перфектен баланс от 24 победи. Паралелно с активната си състезателна кариера той рестартира и своята промоутърска компания – ход, който подсказва, че постепенно насочва вниманието си към бъдещето извън въжетата.

Макар да не разкри конкретната дата за оттеглянето си, думите на Усик ясно показват, че краят на една от най-великите кариери в съвременния бокс вече се очертава на хоризонта.

