Чичото на Джошуа направи шокиращо разкритие за катастрофата

Адедамола Джошуа, чичото на бившия световен шампион по бокс Антъни Джошуа, разкри подробности за фаталната автомобилна катастрофа с участието на спортиста в Нигерия и остро разкритикува действията на местните власти и службите за спешна помощ.

Според роднината на боксьора, докато Джошуа е бил в размазаната кола, минувачи са откраднали мобилния му телефон, вместо да му помогнат. Той също така говори за липсата на подходяща реакция от страна на правителството и полицията при подобни инциденти.

„Когато би трябвало да помагат, виждате как вадят телефоните си, за да снимат, и дори крадат от жертвите. Това е погрешно. Дори чухме, че телефонът на Антъни Джошуа е бил откраднат по време на инцидента, това поведение трябва да бъде прекратено. Полицията и другите служби за спешна помощ трябва да пристигнат своевременно на мястото на инцидента и да го отцепят. Искам да осъдя безразличното отношение на нашето правителство към всички въпроси, свързани с извънредни ситуации. Беше болезнено да гледам как Джошуа пресича разделителната пътека след инцидента, когато е трябвало да бъде на носилка“, цитира чичо Антъни нигерийското издание The Punch, пише boec.bg.

