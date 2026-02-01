Легендарен боксьор загуби косата си на ринга. Най-смешният рунд

Боксовата галавечер в Ню Йорк роди най-куриозния момент в историята на професионалния бокс.

Основната битка на вечерта бе тази между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес, но един от подгряващите мачове бе с участието на добре познато името като Джарел Милър.

37-годишният ветеран се изправи срещу Кингсли Ибе в "Медисън Скуер Гардън", а макар да победи със съдийско решение, мачът му ще се запомни с неговата коса.

Или по-точно с неговото тупе, което в средата на втория рунд се отлепи от темето му.

Серията удари на Ибе доведе до куриозния миг, а Дарел Милър, а след края на рунда боксьорът просто го откъсна и хвърли към публиката, празнувайки сякаш е спечелил мача. Знаменитостите на пейките пък започнаха да си слагат тупето по главите и да се снимат с него.

Наистина нелеп момент, след който Милър се зае със задачата си и спечели битката.

След срещата той заяви, че косата му е опадала в последните дни, след като бил при майки си и вместо с шампоан, погрешно се е изкъпал с белина. Всичко окапа, отидох при фризьора си и му казах направи нещо, заяви Милър. И допълни: "Не се вземем на сериозно, аз съм комедиант".





