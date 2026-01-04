Кралят се завръща. Идва историческият мач

Кралят на бокса - бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри обяви, че възобновява кариерата си, а двукратният шампион в тежка категория Антъни Джошуа оцеля в адската катастрофа в Нигерия и се възстановява.

Двамата очакват своята първа среща в зрелищната битка за титлата, която се очаква да се проведе най-късно през септември в Рияд, Саудитска Арабия.

"2026 е годината на завръщането ми. Отстъпих малко, но сега съм отново в редиците. На 37 години съм и съм готов отново да вляза в битка.", написа Фюри днес в социалните мрежи.

4 пъти досега гой излизаше от професионалния бокс – през ноември 2013, юли 2017, април 2022 и януари 2025, но и досега продължава всекидневно да загрява в боксовата зала и фитнеса.

Джошуа пък днес публикува първо съобщение след фаталната автомобилна катастрофа.

„Поклон на братята ми“, написа Джошуа, опитвайки се да се отърси от трагедията, която се случи на 29 декември.

Тя стана на магистралата Лагос-Ибадан в Нигерия. Lexus SUV, в който се возеше Джошуа, се удари в спрял камион. При инцидента загинаха двама от треньорите на Джошуа - Син Гами и Кевин Айоделе. Самият Джошуа се размина със сериозни наранявания, но вече се завърна във Великобритания.

Катастрофата стана седмица след последния му двубой срещу Джейк Пол, шампион №14 в ранглистата на WBA в тежка категория, когато Джошуа го победи с нокаут в шестия рунд.

Тази победа го върна към "истинския бизнес" на професионалния бокс и изми притесненията от загубата му преди година от Даниел Дюбоа, който го нокаутира.

Съобщението на Фюри преобръща плановете на Джошуа, който си беше наредил други трима за двубоя- Ото Валин, Дилиан Уайт и Филип Хъргович.

Инцидентът в Нигерия може да доведе до отлагане на тренировъчния му лагер и първия му мач за годината – загряващия, който трябваше да е до март с някой от ТОП 15 на световната ранглиста.

Докато Джошуа се възстановява от катастрофата, Тайсън Фюри яко тренира за първата си среща на ринга в професионален мач с шампиона. Имаше една битка между двамата, която трябваше да се състои преди 5 години, но пропадна поради арбитражно решение.

Последните два мача на Фюри бяха отчайващи, когато загуби от Олександър Усик. Но това беше преди две години.

През 2026 отново излиза въпросът – кой сега е новият крал на бокса?

