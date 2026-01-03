Антъни Джошуа излъгал смъртта. Нови подробности за катастрофата

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа "измамил" смъртта, като се преместил на задната седалка на джипа малко преди фаталната катастрофа, в която загинаха двама от най-близките му приятели, пише "Дейли мейл".

Припомняме, че при инцидента в понеделник - часове, след като звездата пристигна в Нигерия за почивка, загинаха приятелите му Сина Гами и Кевин Латиф Айоделе, които са част от щаба му. 36-годишният Джошуа оцеля по чудо - само с леки наранявания и бе изписан от болницата навръх Нова година.

Шофьорът на боксовата звезда Антъни Джошуа, който причини катастрофата с две жертви в Нигерия, беше обявен за виновен за инцидента, след като стана ясно, че е карал без валидна книжка.

46-годишният Кайоде Аденйи се яви в петък в съда в Сагаму във връзка с кървавия ужас на магистралата Лагос-Ибадан в понеделник.

Обвиненията срещу него са четири, включително за причиняване на смърт при опасно шофиране. Аденйи е задържан под стража с наложена гаранция от 5 млн. найри - около 3500 долара. Делото е отложено за 20 януари.



