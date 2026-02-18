Чака се чудо! Драматични думи за Георги Велинов

Венцислав Велинов, синът на легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов, говори за състоянието на баща си.



Вчера изтече информация, че Джони е в тежко състояние и лекарите във Военно-медицинска академия се борят за живота му.

„Татко се влоши през последните две седмици. Проблемите дойдоха от възпаление на лявата част на белите дробове. Няма нищо общо с рака на челюстта, който му беше открит преди три години. Баща ми е в ремисия в това отношение.

Но заради многото терапии, на които беше подложен през дългия период на лечение, имунитетът му се срина. Татко просто се изхаби тотално… Вследствие на лъчетерапиите, които се провеждаха в турската столица Анкара, е получил огнище за възпаление в левия бял дроб, което първоначално не се е развивало. Ето сега възпалението се появи с пълна сила, след като му правеха дренаж на левия дроб. Инфекцията е голяма, а организмът му вече трудно се бори с каквото и да е било…



Преди 14 дни го видях за последно. Моля се отново да се оправи. Плътно съм при него през целия този кошмар.



Преди 6 месеца лекарите ни бяха казали, че шансове няма, че татко си отива. Веднага го доведох във Военна болница в София и го спасиха. Сега медиците твърдят, че този път наистина трябва да стане чудо. Вижте, колкото и да е минимален шансът баща ми да оцелее, аз се моля. Вярвам, че всички, които го обичат – независимо дали са цесекари или не, също се молят.



Изказвам специални благодарности на шефа на Военно-медицинска академия професор Николай Петров, на д-р Светлин Николов (гръдна хирургия) и на пиара на ВМА Анита Виденова. Както и на многобройните привърженици на ЦСКА, които бяха с нас през последните години. Благодаря им от сърце и ги прегръщам", заяви Венци пред БЛИЦ.

