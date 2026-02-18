Ключов ход в Левски за бъдещето на отбора

Левски ще стартира разговори с централния бранител Кристиан Макун за подписването на нов договор. Настоящият контракт на венецуелския национал изтича през юни 2027 година. Желанието на сините е да действат бързо и да не се стига до подобен казус, както с другия основен бранител Кристиан Димитров. Преговорите с родния национал се проточиха, но в крайна сметка един от капитаните подписа ново споразумение до лятото на 2028-а. Сините водят разговори за нов договор и с друг от конвертируемите футболисти Майкон.

25-годишният Макун пристигна на „Герена“ в края на юли 2024-та със свободен трансфер, след като бе прекратил договора си с кипърския Анортозис. Преди това Макун е носил екипите на американските Ню Инглънд, Шарлът, Интер Маями и Форт Лодърдейл, като е играл и в примаверата на Ювентус. Той набързо се превърна в основна фигура в защитата на Левски, като заформи добро партньорство с Кристиан Димитров.

Макун бе следен изкъсо от турски клубове през зимата. В страната съобщиха, че венецуелският национал е хванал окото на няколко отбора от Суперлигата. До продажбата му обаче не се стигна, тъй като от „Герена“ държаха да запазят основните си футболисти. В южната ни съседка отбелязаха, че силната страна на Макун е при изнасянето на топката и позиционирането му в противниковото наказателно поле, пише gol.bg.

Голям плюс е и умението му да играе както като централен защитник, така и да изпълнява ролята на ляв бранител. 25-годишният южноамериканец изигра 22 двубоя във всички турнири от началото на сезона, в които реализира един гол и направи 1 асистенция. В момента бранителят лекува мускулна травма и почти сигурно отпада от сметките за гостуването на ЦСКА 1948 в неделя. Той се очаква да бъде готов за домакинството на Локомотив София седмица по-късно.

