Легендарен наш вратар е в тежко състояние

Легендарният вратар на ЦСКА и България Георги Велинов, който е любимец на феновете на "армейците", е в тежко състояние във Военномедицинска академия. От години Джони, както го наричат привържениците, се бори с онкологично заболяване на челюстта, като преди време се подложи на операция в Турция, предаде Спортал.

В края на 2025 г. славният вратар откри клубния магазин на 31-кратните шампиони на ул. "Солунска" в София заедно с Димитър Пенев. Велинов е шесткратен първенец на България с "червените" и четирикратен носител на Купата на страната. През 1981 г. е определен за Футболист на България. Той е част от великия отбор на ЦСКА, стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com