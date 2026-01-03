Стана ясно къде ще е поклонението пред Димитър Пенев

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще е на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.

Най-големият български треньор и легендарен футболист почина днес на 80-годишна възраст.

Още от тази вечцер негови приятели и почитатели започват да се стичат на стадион Българска армия.

"След 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Поклон пред светлата му памет!

Ще те помним вечно, Пена!", написаха от ЦСКА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com