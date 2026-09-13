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София удря рамо на "Лудогорец"

София удря рамо на "Лудогорец"

Лудогорец ще има солидна подкрепа от трибуните за важния първи мач от плейофа за влизане в групите на Шампионската лига. Тимът се изправя срещу чешкия...

17 август | 6:40
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