С възпоменателна церемония София отбелязва 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Панихида ще бъде отслужена в храма "Света София", след което литийно шествие ще премине по централни улици до паметника на революционера. Официалната церемония започва в 18 часа.

Въвежда се временна организация на движението в района, а достъпът до паметника ще се осъществява през специално обособени пунктове.

От 17 часа патриарх Даниил ще оглави заупокойната служба в храма, където се очаква да се съберат представители на държавни институции, духовенството и граждани. Литийното шествие след това символично ще повтори последния път на Левски, като ще премине в тишина и със засилено полицейско присъствие за гарантиране на реда. Организаторите призовават участниците да спазват указанията на органите на реда.

Пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя от официални делегации и граждани. Хората, които желаят да отдадат почит, ще могат да преминат през три контролни пункта, изградени около монумента. Вечерта фасадата на сградата на Столичната община отново ще бъде осветена с лика на Левски и негови завети, като част от традиционната инициатива в памет на Апостола на свободата.

