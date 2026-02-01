България свежда глава пред жертвите на комунистическия терор

България почита днес паметта на жертвите на комунистическия режим. Първи февруари е обявен за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 28 януари същата година.

Датата на смъртните присъди

На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртните присъди на осъдените от Първи и Втори състав на Народния съд. Днес се навършват 81 години от тези събития, които остават сред най-мрачните страници в новата българска история. Информация за прочитането на присъдите е публикувана в бюлетина „Дневни вести“ на БТА от същия ден.

Гробното мълчание в съдебната зала

„Днес Първият върховен състав на Народния съд произнесе присъдата на регентите, дворцовите съветници, министрите и депутатите, виновници за третата национална катастрофа и за злодеянията над българския народ по време на тяхното управление“, пише тогава БТА. В информацията се посочва, че подсъдимите са били подредени по кабинети – тримата регенти и първият кабинет на Филов, вторият кабинет на Филов, кабинетът на Добри Божилов, както и кабинетите на Багрянов и Муравиев.

Според разказа на агенцията председателят на съда Богдан Шулев обявява заседанието за открито и възлага на подпредседателя Ст. Манов да прочете присъдата. „Подсъдимите, които до тоя момент разговаряха помежду си, се изправиха, лицата им побледняха, челюстите им силно стиснати и всред гробно мълчание подпредседателят Ст. Манов зачете присъдата“, отбелязва БТА.

Отмяната, дошла половин век по-късно

На 26 август 1996 г. Върховният съд отменя присъдите от 1 февруари 1945 г. С два срещу един гласа състав на Наказателната колегия на съда отменя решенията на Народния съд и реабилитира осъдените на смърт, различни срокове затвор и конфискации на имущество трима регенти, министър-председателите и министрите от трите последни кабинета преди 9 септември 1944 г.

Молитва и поклонение

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес в столичната митрополитска катедрала Св. Неделя, съобщиха от Българската православна църква. Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По традиция на 1 февруари политици, общественици и граждани поднасят венци и цветя пред Мемориала на жертвите на комунистическия режим в София, за да почетат паметта на хилядите българи, загинали в годините на репресии и насилие.

