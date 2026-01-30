Поклон пред една от най-силните фигури в българската история

Днес се навършват 172 години от рождението на видния български политик и общественик Стефан Стамболов, а годишнината ще бъде отбелязана тържествено в родния му град Велико Търново. В програмата са включени военен ритуал и общоградско поклонение, с които старопрестолният град ще изрази признателността си към една от най-ярките фигури в българската държавна история.

Пред паметника на Стамболов в началото на Самоводската чаршия ще бъдат поднесени цветя на признателност и ще бъде отслужена заупокойна молитва. Ученици от Старопрестолната гимназия по икономика ще представят литературно-музикална композиция, посветена на живота и делото на държавника, превърнал се в символ на решителност и политическа воля.

Историкът проф. Николай Кънев, заместник-ректор на Великотърновския университет, подчертава, че Стамболов е бил политик на действията, за когото патриотизмът не е бил лозунг, а кауза. По думите му това е патриотизъм, изискващ готовност за пълна саможертва в името на държавата и на всички българи.

Общоградското поклонение е насрочено за 11 часа и се очаква да събере граждани и гости на Велико Търново, дошли да сведат глава пред паметта на една от най-силните личности в новата българска история.

