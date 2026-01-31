Падна тайна на 2000 години. Голямото оръжие на Древен Рим

Разширяването на Древен Рим не се основава само на военни и дипломатически компоненти.

Ново изследване на учените показва, че едно от най-важните оръжия за успеха на Рим са били контролирани слухове и умишлена дезинформация, които разбивали плановете на врага още преди сблъсъка на бойното поле.

Новото изследване е публикувано в списание Dialogues d'Histoire Ancienne.

Авторът, историкът Хорхе Барберо Барозо от Автономния университет в Мадрид, анализира примери от древни източници и описва как са действали информационните маневри в военната и дипломатическата практика на Римската империя.

Схемата се повтаря в различни сюжети: врагът получава фалшиви сигнали за намерения, сили и срокове, а в самата римска политика клеветническите приказки и "саморекламата" служели като оръжие в борбата за позиции.

Тези тактики печелили време и инициатива, а понякога пряко влияели на решенията на съюзниците и враговете.

Епизоди от Пуническите войни са дадени като илюстрации. През 207 г. пр.н.е. Гай Клавдий Нерон засилил ефекта от присъствието на подкрепления с огромен шум и умишлено създадени викове, давайки на врага причина да вярва в нещо, което не се е случило.

